Alitalia, Di Maio convoca i sindacati per il 12 dicembre

Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per mercoledì 12 dicembre le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea Alitalia. Secondo quanto riportato in una nota, l'incontro sarà presieduto dal ministro Luigi Di Maio. Alla luce della convocazione, viene sospesa la mobilitazione dei lavoratori Alitalia che Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugltrasporti erano pronti ad annunciare per l'11 dicembre.