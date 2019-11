Alitalia, Di Maio attacca Atlantia: "I morti del Morandi non si barattano"

La retromarcia del gruppo che controlla Autostrade nel salvataggio di Alitalia innesca la reazione del leader del M5s, Luigi Di Maio. "Se in Atlantia pensavano che entrando in Alitalia non gli avremmo tolto le concessioni" autostradali "si sbagliavano: i morti del ponte Morandi non si barattano con nessuno", ha detto il ministro degli Esteri aggiungendo poi che considera "poco serio" il comportamento dei Benetton.