Alitalia, Conte: "Nascerà una newco, non sarà un carrozzone di Stato"

Per Alitalia "abbiamo un progetto: nascerà una newco, una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato". Lo ha detto Giuseppe Conte parlando del futuro della compagnia aerea. Secondo il premier serve "presidiare questo spazio di mercato perché è importante avere un vettore, non tanto per una questione di bandiera, ma perché nella logica dell'interconnessione dei trasporti è fondamentale".