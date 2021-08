Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli in partenza dal 15 ottobre. La compagnia in amministrazione straordinaria, si legge in un comunicato, "darà la possibilità ai consumatori di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto".