Forchielli: ‘’In Francia si avrà un pasticcio alla sudamericana con una maggioranza raccattata’’

All'indomani del voto francese si apre uno scenario di vittoria a metà per il partito Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen. Uno stallo che piace ai mercati e che scongiura il timore di una vittoria schiacciante del partito di estrema destra. Alberto Forchielli, Founding partner di Mindful Capital Partners, intervenuto come ospite nella trasmissione video "SpeechBox" di Financialounge.com, commenta così il risultato elettorale in Francia: "I mercati sono felici che Le Pen non ce la fa ad avere la maggioranza schiacciante ma anche che la coalizione di Macron con la sinistra non dovrebbe avere i numeri per ottenere la maggioranza. RN potrà raccattare qualche voto dall'alleanza con i gollisti ma avrebbe comunque una maggioranza risicatissima e innaturale, che va dal centro alla sinistra, quindi un pasticcio. Non dico neanche pasticcio all'italiana ma un pasticcio alla sudamericana".