Air Italy, ok proroga cassa integrazione per 1.400 lavoratori

E' stata siglata la proroga della cassa integrazione per i circa 1.400 lavoratori di Air Italy. Lo si apprende da fonti sindacali sul lungo incontro in videoconferenza, nel quale si sarebbe più volte rischiato lo strappo. La cig è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021, scongiurando almeno per ora i licenziamenti collettivi.