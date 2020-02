Air Italy, in arrivo il licenziamento per i 1.450 dipendenti

In arrivo un licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti di Air Italy. E' quanto annunciato dai commissari liquidatori della compagnia ai dirigenti, riuniti in conference call a Olbia e Malpensa . Ai dipendenti è stata confermata "l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito , compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa".

"Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d'azienda che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro", si precisa.

"Ancora non è arrivata alcuna lettera di licenziamento, ma giungerà non appena i liquidatori definiranno il percorso con i dirigenti aziendali. Non c'è alcuna intenzione della proprietà di fare alcunché: occorre evitare che partano le prime lettere", ha sottolineato il segretario della Filt Cgil regionale Arnaldo Boeddu,

"Stiamo lavorando con i ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo economico per provare a cambiare la procedura ed evitare la liquidazione. Nel frattempo - ha proseguito Boeddu - non bisogna arrendersi e fermarsi: vanno continuati presidi e assemblee, fino a quando non avremo risposte in questo senso".