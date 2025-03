Aipb: crescita a due cifre nel 2024 per il private banking grazie all’effetto mercato e alla raccolta netta

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IN TESTA ALL'ASSET MIX

Relativamente ai prodotti, l’asset mix a fine 2024 privilegia i fondi comuni d’investimento (22,9%, cresciuti di 0,9 pp in termini di asset mix sul 2023), seguiti dalla liquidità (13,3%, calata di 0,2 pp) e dalle gestioni patrimoniali individuali (12,3%, in calo di 0,8pp). I prodotti obbligazionari (titoli di stato e altre obbligazioni) pesano complessivamente per il 22,1% (in leggera crescita sul 2023 quando erano al 21,7%). Stabile sia l’azionario (11,1% nel 2024 contro l’11,3% del 2023) sia i prodotti assicurativi (multi-ramo, ramo III e ramo I; dal 19,5% del 2023 al 19,1% del 2024). Continua la ricomposizione dei portafogli private verso l’amministrato, che segna un incremento dello 0,6% in termini di asset mix sul 2023, e che, assieme al gestito con un +0,2%, guadagna peso a scapito della raccolta diretta che vede un -0,3% e dei prodotti assicurativi che segnano un -0,5%.