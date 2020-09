Agricoltura, Ue: all'Italia fondi per 38,7 miliardi nel 2021-27

Tra il 2021 e il 2027 l'Italia avrà a disposizione 38,7 miliardi di fondi europei per finanziare le sue politiche agricole. Di questi, 25,4 miliardi per i pagamenti diretti, 10,7 per lo sviluppo rurale (9,8 miliardi dal bilancio e 925 milioni dal Recovery fund), 2,3 miliardi per i programmi vino, 242 per l'olio d'oliva e 36 milioni per il miele. E' quanto emerge dall'elaborazione dei dati della direzione generale bilancio della Commissione europea.