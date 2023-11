Agenzia rating Dbrs taglia il rating della Cina ad "A"

L'agenzia Dbrs taglia il rating della Cina a "A" da "A (high)" con trend stabile.

E' quanto si legge in una nota, in cui si mette in evidenza che il "downgrade riflette la valutazione sul deterioramento di bilancio e sulle sfide di crescita strutturale che l'economia si trova ad affrontare". Dbrs ritiene che la debolezza del settore immobiliare, l'invecchiamento demografico e le elevate tensioni con gli Stati Uniti si tradurranno in una più bassa crescita economica nel medio termine".