Agenzia per l'energia: "Prima vera crisi globale, accelerare la transizione"

"Il mondo è nel mezzo della prima vera crisi energetica globale, innescata dall'invasione russa dell'Ucraina, e il settore elettrico è uno dei più gravemente colpiti".

Lo afferma il direttore per i mercati energetici e la sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia Aie, Keisuke Sadamori. "I governi devono ricorrere a misure di emergenza per affrontare le sfide immediate, ma devono anche concentrarsi sull'accelerazione degli investimenti nelle transizioni di energia pulita come risposta più efficace e duratura alla crisi attuale", sottolinea.