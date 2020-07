Agenzia delle Entrate: in meno di una settimana 400mila bonus vacanze

In meno di una settimana sono stati oltre 400mila i bonus vacanze emessi, per un controvalore di 187 milioni di euro. Lo riferisce il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, parlando di "avvio positivo" della misura. Dal 15 giugno, giorno dell'apertura del canale dell'Agenzia dedicato, sono stati invece più di 890mila gli ordinativi di pagamento dei contributi a fondo perduto emessi, per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro.