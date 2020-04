Aerei, lettera di 12 Paesi all'Ue: voucher anziché rimborsi

Emendare "urgentemente" il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri per permettere alle compagnie aeree di "rilasciare dei voucher al posto dei rimborsi in denaro". E' la richiesta avanzata da 12 Paesi alla Commissione europea in una lettera diffusa durante la riunione in videoconferenza dei ministri dei Trasporti Ue. L'obiettivo è quello di "preservare il mercato dell'aviazione oltre la crisi causata dalla pandemia di Covid-19".