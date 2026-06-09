Contratto dei ministeri, accordo tra Aran e sindacati: aumenti medi di 160 euro per quasi 200mila dipendenti

È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali della pubblica amministrazione, il comparto lavorativo che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'intesa è stata sottoscritta dall'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e dalle organizzazioni sindacali e riguarda quasi 200mila lavoratori per il triennio 2025-2027. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale: si parte da 126,60 euro per gli operatori fino ad arrivare a 221 euro al mese per le elevate professionalità. L'adeguamento economico sarà distribuito in tre fasi. La prima decorrenza è fissata al primo gennaio 2025, la seconda al primo gennaio 2026 e la terza al primo gennaio 2027, con il completamento del percorso di incremento retributivo.