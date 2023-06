Abi: tassi sui nuovi mutui ancora in forte rialzo, al 4,24%

Nel preambolo del rapporto mensile dell'Abi si legge che "i più recenti dati, relativi agli andamenti sia dell'economia dell'area euro sia di quella italiana, indicano che gli effetti della politica monetaria restrittiva avviata dalla Bce un anno fa si stanno manifestando". L'Associazione bancaria cita come esempi la recessione nell'area euro e la riduzione della produzione industriale in Italia.

Le banche, sottolinea l'Abi, stanno "adeguando alle condizioni di mercato" i rendimenti sui nuovi depositi a durata prestabilita e sulle obbligazioni, con un deciso rialzo. Il tasso praticato sui nuovi depositi a maggio 2023 è in aumento al 3,21% dallo 0,29% di giugno 2022 (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), con un incremento di 292 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso è in aumento al 4,44% dall'1,31% di giugno 2022. Considerando lo stock pregresso, il tasso sul totale dei depositi, compresi i conti correnti, è dello 0,68% (0,32% a giugno 2022).

Scendono i prestiti a imprese e famiglie

Un'altra conseguenza del forte rialzo tassi è una discesa a maggio dell'1,1% dei prestiti a imprese e famiglie rispetto a un anno fa, quando questi crescevano invece del 3,1%. Il dato è in peggioramento rispetto alla dinamica di aprile (-0,3%). Complessivamente, il totale prestiti a residenti in Italia (settore privato più amministrazioni pubbliche, al netto dei pronti contro termine con controparti centrali) a maggio si è collocato a 1.694 miliardi, con una variazione annua pari a -1,8% (-0,4% nel mese precedente). I prestiti a residenti in Italia al settore privato sono risultati in calo dell'1,3% rispetto a un anno prima.