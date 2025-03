Abi e associazioni imprese definiscono le linee guida per aiutare le aziende in difficoltà coi finanziamenti

L'iniziativa è stata messa a punto "grazie al dialogo e al confronto costruttivo tra la rappresentanza delle banche e delle imprese per individuare i percorsi più efficaci a favorire il rimborso dei prestiti bancari", si sottolinea in una nota congiunta. "Le Linee Guida spiegano, in modo chiaro e semplice anche per i non specialisti, le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee in materia, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione", prosegue la nota.