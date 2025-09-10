Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
programma Safe

All'Italia 15 miliardi di euro dai fondi del RearmEU

10 Set 2025 - 01:10
© -afp

© -afp

All'Italia andranno 14,9 miliardi di euro dei 150 miliardi del programma Safe, che è parte del RearmEU. In tutto sono 19 i Paesi europei che hanno chiesto i prestiti erogati dalla Commissione europea. "Oggi lanciamo un forte messaggio politico", ha commentato il commissario alla Difesa, Andrius Kubilius. Al primo posto spicca la Polonia, con 43 miliardi allocati, seguita da Francia, Romania e Ungheria, con circa 16 miliardi ciascuna. Le cifre sono ad ogni modo preliminari, dato che ora ogni Paese dovrà fornire un "piano dettagliato" (entro novembre) su come intende mettere a terra i finanziamenti.

italia
ue

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri