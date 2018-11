Finmeccanica, ok linee guida gruppo

23:53 - Il Cda di Finmeccanica ha approvato le linee guida per il nuovo modello organizzativo ed operativo di gruppo: le società possedute al 100% dell'Aerospazio e Difesa "saranno trasformate in divisioni della nuova Finmeccanica". Il programma realizzativo del modello si protrarrà per l'intero 2015. Fuori dal processo divisionale, invece, le società sottoposte a verifica strategica, le joint venture internazionali nello spazio e missilistica, e Drs.