“Stasera Italia”, gli italiani che si affidano ai titoli di Stato americani

Il nervosismo dei mercati di questo ultimo periodo ha avuto ripercussioni anche sui piccoli investitori che hanno deciso di guardare oltre oceano per investire i propri risparmi. “Molti flussi finanziari si stanno spostando sui titoli di Stato americani ritenuti molto più sicuri e che garantiscono una redditività maggiore sulle brevi scadenze rispetto a quelli italiani”, spiega Fabio Coco, consulente finanziario EFPA Italia.



Per mettere al sicuro la propria liquidazione in molti come la signora Lorena, in pensione dopo 35 anni di lavoro, hanno deciso di investire sui bond d’oltre oceano: “Sono quasi tutti i miei risparmi e quello che sta succedendo al governo ultimamente di certo non mi fa stare tranquilla”. Questa decisione sembra essere condivisa da tanti, e Coco commenta: “Gli italiani sono più inclini ad investire su una economia più sicura anche se non è esente da rischi”