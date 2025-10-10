"Forum del Commercio Internazionale III edizione"

Tra i relatori attesi anche Paolo Gentiloni, Anna Maria Bernini, Enrico Letta, Giorgio Silli e numerosi esponenti del mondo economico e accademico, tra cui Dario Fabbri, Antonio Gozzi (Federacciai), Nazzarena Franco (DHL Express), Matteo Colaninno (Piaggio) e il console britannico Kassim Ramji. La giornata è articolata in tavole rotonde e sessioni tematiche su temi come "Nuovo ordine mondiale: chi detta le regole?", "La guerra dei dazi: tra crisi e opportunità", "Europa che cambia" e "Oltre la globalizzazione".