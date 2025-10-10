Logo Tgcom24
Economia
"Forum del Commercio Internazionale III edizione"

"La guerra dei dazi: tra crisi e opportunità"

10 Ott 2025 - 16:14
Il Forum

 Si svolge venerdì 10 ottobre all'Hotel Excelsior Gallia di Milano la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, appuntamento che riunisce in un'unica giornata imprese, istituzioni e media per discutere di geopolitica, regole e sfide del commercio mondiale. L'apertura dei lavori è affidata ai saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa, del commissario europeo Raffaele Fitto, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del viceministro Edoardo Rixi e del direttore delle Dogane Roberto Alesse.

I relatori

 Tra i relatori attesi anche Paolo Gentiloni, Anna Maria Bernini, Enrico Letta, Giorgio Silli e numerosi esponenti del mondo economico e accademico, tra cui Dario Fabbri, Antonio Gozzi (Federacciai), Nazzarena Franco (DHL Express), Matteo Colaninno (Piaggio) e il console britannico Kassim Ramji. La giornata è articolata in tavole rotonde e sessioni tematiche su temi come "Nuovo ordine mondiale: chi detta le regole?", "La guerra dei dazi: tra crisi e opportunità", "Europa che cambia" e "Oltre la globalizzazione".

Un momento di confronto

 Organizzato da ARcom Formazione, il Forum si propone come momento di confronto operativo tra esperti, istituzioni e aziende sui nuovi equilibri economici globali e sulle prospettive per le imprese italiane.