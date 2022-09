Y-40 The Deep Joy: la piscina dei record

42 metri di profondità e un tunnel sospeso nell'acqua

Y-40 The Deep Joy

si incontrano arte, sostenibilità e divertimento

tra i 32 e i 34 °C

che sfida le leggi della fisica. Questo è il biglietto da visita di. Una struttura che non solo unisce apnea e immersioni, ma in cui. Un progetto tutto italiano inaugurato nel 2014 e che vanta il titolo di piscina termale più profonda al mondo. Un unicum tra le architetture acquatiche. La vasca è infatti interamente riempita con acqua termale con temperatura, e al suo interno si snodano 60 metri di percorsi e un tunnel sotterraneo lungo ben 13 metri.

Un luogo che tra i suoi record ha anche quello della

sostenibilità

ha ridotto le sue emissioni di CO2 dell'80%

riscaldare l’intera struttura

evitato l’emissione di 532 tonnellate di CO2

non impiega acqua potabile

Innovazioni sostenibili per aver cura dell'acqua

. Rispetto a quanto prodotto da un impianto con le dimensioni e le funzioni simili, Y-40, grazie a un uso attento delle risorse. A partire da quella geotermica. I suoi 4.300.000 litri di acqua termale, che sgorgano dal sottosuolo, vengono distribuiti fino alla profondità di 42,15 metri. La differenza di temperatura viene sfruttata pered il suo hotel, e per produrre l'acqua calda. Energia termica che nel 2021 ha. In più, usando solo acqua termale, Y-40, eliminando gli sprechi di questa preziosa risorsa. L’intero volume d’acqua della piscina viene inoltre continuamente riutilizzato grazie al sistema di pulizia che filtra l’acqua ben 4 volte al giorno, inserendo quotidianamente solo un 5% di acqua termale nuova., essenza di questo luogo.

Elemento naturale che rende The Deep Joy molto più di una semplice piscina, in grado di unire sport e relax all'arte e al divertimento. Strano da immaginare, ma grazie ai suoi ampi spazi, Y-40 si può trasformare in

un suggestivo teatro sommerso

rassegna cinematografica

acqua

, o perché no, in un cinema. Proprio nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia, la piscina ha infatti ospitato unaparallela, con un tema in particolare: ovviamente quello dell'

Proiezioni a 5 metri di profondità

legame con un bene prezioso come l'acqua

, da ammirare dentro e fuori dall'acqua, all'interno del ponte sommerso trasparente. Dal 31 agosto fino ad oggi, nella sala cinema intitolata al grande apneista Enzo Maiorca, ogni giorno i riflettori si sono accesi direttamente nel blu. La Forma dell'Acqua, È stata la mano di Dio, Alla ricerca di Nemo e ovviamente non poteva mancare il capolavoro di Spielberg, Lo Squalo. Film che recentemente è stato oggetto di riletture per aver ritratto come uno spietato assassino un animale che in realtà attacca solo per difendersi e che è anche una specie in forte pericolo. Ovviamente questo non ha privato della sua magia un film che ha fatto la storia e che nella cornice della piscina Y-40 ha assunto ancor più fascino. Un evento di grande successo che ha permesso agli spettatori di godere ancora meglio del