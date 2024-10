Verona, parte il "Planetary Health Festival"

Si parte da alcuni assunti: nel 2022 la Terra ha superato gli otto miliardi di abitanti. Il 50% dell'economia globale è minacciato dal collasso della biodiversività. Il 30% della popolazione mondiale non riesce ad accedere ai servizi sanitari essenziali e il 75% delle malattie provengono da animali. La Terra è entrata nell'epoca dell'"ebollizione globale". Da questi presupposti, l'iniziativa si pone come un percorso per agevolare le collaborazioni interdisciplinari e interprofessionali negli aspetti economici, sociali, della conoscenza e della salute.