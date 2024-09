Un viaggio verso il cambiamento

Come ci ha spiegato Lajal Andreoletti: “Queste spugne sono di facilissimo utilizzo, sono una soluzione straordinaria per fronteggiare proprio questi sversamenti accidentali di oli in mare. Sono spugne FoamFlex, realizzate con un materiale speciale, in poliuretano espanso a celle aperte che respingono l’acqua e assorbono solo gli oli fino alla totalità di essi. Addirittura, strizzando le spugne, possiamo recuperare interamente il contenuto e destinarlo alla raccolta differenziata in un’ottica di economia circolare. E le spugne possono essere riusate fino a 200 volte. Non c’era mai stato prima un materiale del genere, che permette di recuperare fino alla totalità degli oli. È stato progettato da una startup italiana che è riuscita a brevettarlo. Siamo anche orgogliosi che sia una soluzione tutta italiana e che oggi è a disposizione di tutti”.