Un vento di cambiamento

Come ci ha spiegato Fabio Curtacci: “I kit sono di due tipi. Il kit del porto contiene una spugna molto grande, un’attrezzatura per strizzarla e un contenitore per raccogliere gli oli, che vengono poi riutilizzati in ulteriori cicli produttivi. Il kit per diportisti è invece una piccola spugna, che l’utilizzatore della barca può utilizzare per tutte le sue attività quotidiane, dalla pulizia della sentina alle operazioni di rifornimento o alle attività di manutenzione. È un brevetto di un’azienda italiana e ha una capacità straordinaria, cioè quella di respingere l’acqua al 95% e raccogliere gli oli al 99%. Può essere riutilizzata 200 volte ed è veramente potentissima”.