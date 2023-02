Torna la Dune Buggy, ma tutta elettrica

La mitica Dune Buggy, resa celebre in Italia dal film “...altrimenti ci arrabbiamo!” con Bud Spencer e Terence Hill, tornerà in produzione dopo oltre cinquant’anni.

La Meyers Manx, questo il vero nome dell’auto, sarà prodotta in una versione elettrica a partire da quest’anno. I primi cinquanta modelli saranno affidati in prova a un gruppo selezionato di piloti professionisti e di collezionisti della vecchia versione del modello. Dopo la fase di collaudo tutti i dati verranno analizzati per dare il via alla produzione in serie che dovrebbe iniziare nel 2024.

sito ufficiale

La Meyers Manx nacque da un’intuizione di Bruce Meyers, ingegnere, artista e surfista californiano che sfruttò motore e telaio del Maggiolino Volkswagen per costruire una macchina adatta a muoversi sulle spiagge. Tra il 1965 e il 1971 ne furono prodotti 6mila esemplari.

La nuova Dune Buggy sarà a zero emissioni, con due motori elettrici collegati alle ruote posteriori. Due le versioni che saranno disponibili. Quella d’accesso sarà disponibile garantirà un’autonomia di circa 240 chilometri, che arrivano a 480 nel modello dotato di una batteria più potente. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma la prenotazione è già attiva, con il versamento di una caparra di 500 dollari.