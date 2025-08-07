Terra a secco

Sono tanti i piani e documenti che invitano all’azione. Anche il PNRR, cita la necessità di mitigare e gestire meglio il rischio idrogeologico. Nel 2023 poi è stato convertito in legge il decreto siccità, finalizzato al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture, per lavorare meglio su ciò che si ha già a disposizione, riducendo perdite e migliorando i sistemi di raccolta e distribuzione. Perché l'acqua connette ogni cosa, ma dobbiamo aiutarla a ritrovare la strada che le abbiamo fatto perdere”.