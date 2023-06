Solstizio d'estate: oggi è il giorno più lungo dell'anno

Quando arriva l’estate? Oggi, alle 16:58 del 21 giugno 2023, quando avrà inizio la stagione estiva boreale.

Date e ora non ricorrono sempre uguali, perché ogni anno il solstizio tarda di circa sei ore rispetto al giugno precedente, per poi riallinearsi ogni quattro anni. Dal punto di vista astronomico questo evento segna il momento in cui il Sole, nel corso del moto apparente lungo l’asse eclittica, raggiunge il suo punto di declinazione massima. In altre parole, il solstizio d’estate coincide con il giorno più lungo dell’anno (ben 15 ore e 15 minuti di luce), quando il Sole smette di alzarsi rispetto all’equatore perché raggiunge l’altezza massima. Proprio per questo è stato chiamato così, dal latino “solstĭtĭum”, parola composta da “sōl” e “sistĕre”, “fermarsi” appunto. Da domani la magia della luce inizierà già a scemare, perché il Sole riprenderà la sua discesa e le giornate andranno via via accorciandosi.

L’importanza di questa ricorrenza ha radici antiche ed era avvertita soprattutto nei Paesi nordici in cui l’estate segnava una vera e propria liberazione dal freddo dell’inverno. Un passaggio simbolico che celebrava il ritorno nella vita. Ancora oggi in Scandinavia viene celebrata la festa di “Midsummer”, mentre dei Paesi dell’Europa orientale quella di “Kupala Night”. Infine è impossibile non citare Stonehenge, un luogo da sempre associato a questa giornata e dove ogni anno migliaia di persone si ritrovano per festeggiare insieme. Qui la struttura composta da tre monoliti chiamata “Heel Stone” è attraversata puntualmente dai raggi del sole, indicando quasi come un rituale il momento esatto del passaggio all’estate. Una porta per dare il benvenuto alla stagione della rinascita.