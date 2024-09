Ripulire la grande isola di plastica nel Pacifico: la sfida di Ocean Cleanup

Il sistema Ocean Cleanup ha sviluppato un localizzatore GPS che emula come la plastica si muove nell'oceano per scansionare le aree e rilevare i punti caldi. È un sistema di reti, droni, telecamere e computer alimentato dall'intelligenza artificiale mentre 2 navi dispiegano enormi barriere galleggianti a forma di U per incanalare la spazzatura che una volta estratta dal mare, viene smistata e portata a destinazione preventivamente sminuzzata e compattata per essere riciclata. Boyan Slat, fondatore e CEO di The Ocean Cleanup, presentando a San Francisco i risultati dell’ultima missione e i futuri progetti ha dichiarato: “Attraverso il duro lavoro degli ultimi 10 anni, l'umanità ha gli strumenti necessari per ripulire l'oceano. Abbiamo mostrato al mondo che l'impossibile è ora possibile. L'unica cosa che manca è chi assicurerà che questo lavoro venga svolto. Chiediamo al mondo di relegare la Great Pacific Garbage Patch ai libri di storia. A questa catastrofe ambientale è stato permesso di esistere, irrisolta, per troppo tempo, e per la prima volta, possiamo dire al mondo quanto costa, cosa è necessario e quanto tempo potrebbe volerci. È tempo di agire.”