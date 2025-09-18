Qualità senza sprechi, nel rispetto del territorio

"È un esempio di economia circolare perché sono solo due gli ingredienti per fare un San Daniele DOP: le carni di suino italiano, le cosce di suino italiano, e il sale marino. Il sale marino, una volta che viene utilizzato, crea come tutte le materie prime un rifiuto in due forme. Il sale solido è quello che viene utilizzato per salare i prosciutti, quindi una volta finita la parte di salagione viene recuperato. Questo sale è sporco, va ripulito e oggi viene smaltito in impianti appositi. Poi c'è una parte liquida che viene dal percolato delle celle di sale, dove c'è il sale mescolato ad acqua. Quindi questo impianto tratterà i due tipi di prodotto, sia quello del sale solido sia quello del sale in salamoia".