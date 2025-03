Pubblico e privato: sinergia per la sostenibilità

Peccato che la produzione italiana non riesca proprio a coprire il fabbisogno nazionale, soddisfatto grazie a rapporto con produttori esteri, come SteelForce Packaging, realtà belga che con 13omila tonnellate l’anno rappresenta il nostro principale importatore. Come ci ha illustrato Davide Padovani: “SteelForce Packaging è tra i più grandi commercianti al mondo per latta per imballaggi. È una società di diritto belga, con sede in Italia. Abbiamo un cuore pulsante italiano molto forte. Il nostro Paese infatti è il primo mercato in Europa per questa tipologia di prodotti. Ci occupiamo di commercializzazione, ma anche di personalizzazione dei prodotti”.