OASI: una community per l’edilizia sostenibile

L’Officina di Architettura Sostenibile e Innovativa, quarto ramo del Gruppo Di Fazio, ha preso ufficialmente vita lo scorso 12 dicembre. Si presenta come una vera e propria community di professionisti dell’edilizia. Progettisti, architetti, rappresentanti del mondo delle imprese edili, delle aziende fornitrici di servizi, sistemi e materiali: tutti sono chiamati a fare la propria parte e a condividere la crescita della filiera.