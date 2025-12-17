OASI: una community per l’edilizia sostenibile

Il primo circuito in Italia che mette in relazione tutti gli attori dell’edilizia per la promozione congiunta di un nuovo modo innovativo e sostenibile di costruire
Fare rete per progettare un futuro migliore. È così che potrebbe essere descritto lo spirito di OASI, il primo circuito in Italia che mette in relazione tutti gli attori dell’edilizia per la promozione congiunta di un nuovo modo innovativo e sostenibile di costruire.
L’Officina di Architettura Sostenibile e Innovativa, quarto ramo del Gruppo Di Fazio, ha preso ufficialmente vita lo scorso 12 dicembre. Si presenta come una vera e propria community di professionisti dell’edilizia. Progettisti, architetti, rappresentanti del mondo delle imprese edili, delle aziende fornitrici di servizi, sistemi e materiali: tutti sono chiamati a fare la propria parte e a condividere la crescita della filiera.
Un progetto unico in Italia, pensato per unire tutti attori coinvolti nel settore, per favorire un percorso all’insegna dell’innovazione e del cambiamento culturale. Solo puntando sul networking, infatti, si potrà affrontare l’importante sfida della sostenibilità.
Workshop, attività di formazione, opportunità di confronto, consulenze e contatti diretti con le aziende sono alcuni dei servizi che la piattaforma OASI offre ai suoi membri. In altre parole, un grande laboratorio che punta sul cambiamento, per concepire l’edilizia in modo diverso e con il coinvolgimento di tutte le parti. Non più realtà isolate, ma ponti che collegano tradizione e innovazione, business e responsabilità ambientale.
In soli nove mesi di attività, grazie agli eventi e al passaparola, Oasi ha già raccolto centinaia di adesioni tra professionisti e imprese.
L’Officina di Architettura Sostenibile e Innovativa vuole essere un luogo di incontro e di crescita. Una piattaforma che promuove inclusione, equità e transizione ecologica, declinando la sostenibilità in ogni sua forma. Con strumenti di comunicazione come newsletter e magazine, la community diventa anche vetrina di storie, case study e innovazioni.
Un nuovo modo di pensare l’edilizia, in cui la collaborazione diventa il motore principale del cambiamento.