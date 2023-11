Nuova speranza per i rinoceronti di Sumatra: nato nuovo cucciolo

Nel santuario degli animali di Way Kambas, in Indonesia, è nato un rarissimo cucciolo di rinoceronte di Sumatra. Si tratta di una delle specie animali più vicine all’estinzione, visto che al mondo ne restano appena un’ottantina. Mentre la popolazione di rinoceronti di Sumatra in Indonesia, con la nascita del cucciolo, è salita a nove esemplari.

Leggi Anche Giornata mondiale del rinoceronte: ne restano solo 26mila esemplari

Il rinoceronte di Sumatra si è progressivamente avvicinato all’estinzione a causa del bracconaggio e della distruzione del suo habitat naturale, quello dell’omonima isola indonesiana. Il piccolo rinoceronte è figlio di Ratu, esemplare femmina di 23 anni nata a Way Kambas, e di Andalas, venuto al mondo nel 2001 nello zoo di Cincinnati, negli Stati Uniti.

Leggi Anche L’impegno della NASA per aiutare gli scimpanzé

Per salvare questa specie dall’estinzione si stanno muovendo ricercatori tedeschi del polo scientifico Max Delbrück. Il centro biomedico sta tentando di sviluppare cellule staminali utilizzando campioni di pelle di un rinoceronte di Sumatra deceduto quattro anni fa. L’obiettivo degli scienziati è utilizzare queste cellule per la produzione di sperma adatto all’inseminazione artificiale. Infatti si è arrivati a un punto in cui la riproduzione dei rinoceronti di Sumatra può avvenire solo in cattività.