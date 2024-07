Lo hanno chiamato "Luca", ha più di quattro miliardi di anni ed è l'ultimo antenato comune a tutti gli esseri viventi

Per quanto lontano nel tempo, condivideva già la Terra con altri organismi. “È chiaro che Luca stava già sfruttando e modificando l’ambiente in cui viveva, ma è improbabile che fosse solo”, afferma Tim Lenton dell’Università di Exeter, tra gli autori dello studio. “I suoi rifiuti sarebbero stati cibo per altri microbi, come i metanogeni (batteri che usano l’idrogeno come fonte di energia e vivono solo in assenza di ossigeno), che avrebbero contribuito a creare un ecosistema”, conclude il ricercatore.