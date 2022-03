L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 6 marzo alle 14.00 su Italia 1 vi parleremo del progetto della UEFA per un calcio europeo all’insegna del rispetto dell’ambiente e dell’inusuale legge varata in Francia che obbliga a ricordare il pericolo legato all’utilizzo delle auto, un po’ come succede sui pacchetti di sigarette. Vi mostreremo il lato green della filiera della moda e vi porteremo in Amazzonia, per l’ennesimo dato drammatico sulla deforestazione. Ma andremo anche in cima all’Etna, che secondo alcuni recenti studi, è il vulcano in attività più inquinante.

Continueremo a dare consigli alle neo-mamme per essere più eco-friendly con la nostra rubrica E-Mamma e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che si sta preparando alla tappa italiana di Roma per il weekend del 9 e 10 aprile.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina e su Tgcom24 il sabato alle 14.00.