L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 6 febbraio alle 14.00 su Italia 1 vi parleremo di Planet Farms, un’azienda che sogna un’agricoltura sostenibile e incontaminata, che dai campi sale in verticale e che per farlo ha costruito la vertical farm più grande d’Europa. Vi porteremo in Pakistan, dove la sostenibilità aiuta i villaggi danneggiati e vi mostreremo i pro e i contro dell’idrogeno impiegato nella mobilità di tutti i giorni. Ma parleremo anche del rapporto della NASA sul surriscaldamento globale. Continueremo a dare consigli alle neo-mamme per essere più eco-friendly con la nostra rubrica E-Mamma e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che lo scorso weekend ha aperto la nuova stagione in Arabia ma è già pronta per l’E-Prix di sabato prossimo in Messico.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1, dopo Pressing, e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.