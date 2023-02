Ue: ok all'idrogeno verde anche prodotto dal nucleare

Un iter lungo sette mesi

La Commissione europea ha impiegato oltre sette mesi per trovare un equilibrio tra le richieste di Paesi come la Francia di veder riconosciuto l'idrogeno da nucleare. La tensione si è manifestata il 7 febbraio, quando il relatore dell'Europarlamento sulla nuova direttiva energie rinnovabili, il popolare tedesco Markus Pieper, ha bloccato l'iter legislativo della proposta fino a quando non fossero stati disponibili i criteri tecnici. L'Ue mira a raggiungere 10 milioni di tonnellate di produzione interna di idrogeno rinnovabile e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro il 2030.