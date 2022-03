Giornata Mondiale dell'Acqua: Finish promuove il progetto “Acqua nelle nostre mani”

Il movimento Fridays for Future scende in piazza per la pace

L’acqua, la risorsa fondamentale per la vita è a forte rischio. Siccità, abitudini sbagliate, spreco: sono tante le minacce che mettono in pericolo il bene più prezioso che esista sulla Terra. La tutela è al centro del progetto “Acqua nelle nostre mani”, sostenuto da Finish insieme a IPSOS, leader mondiale nelle ricerche di mercato, e Future Food Institute, centro di eccellenza italiano sui temi dell’innovazione agroalimentare.

L’iniziativa torna per celebrare un appuntamento importante, il trentesimo anniversario della Giornata Mondiale dell’Acqua. Lo fa impegnandosi a diffondere una sempre maggiore consapevolezza di consumo e utilizzo delle risorse naturali ed energetiche. E chi meglio di Finish, leader italiano nel mercato dei prodotti per le lavastoviglie, può sostenere questa causa?

Pixabay

Giunta alla sua terza edizione, “Acqua nelle nostre mani” è un percorso di attenzione verso il bene acqua, per condividere nuovi modelli di comportamento e nuove abitudini di consumo.

Tutela e salvaguardia sono le parole chiave. Finish e IPSOS hanno portato avanti una ricerca annuale sul tema tracciando un quadro molto interessante sulle abitudini e i consumi degli italiani. I dati dicono che in Europa siamo trai i più spreconi con un consumo pro-capite di 220 litri al giorno di acqua, al contrario della media dell’Unione che è di 165 litri. Dato che non migliora se si guarda al consumo medio per famiglia, circa 500 litri al giorno.

Getty

Lasciano invece ben sperare altri risultati della ricerca. In un’ottica di utilizzo consapevole delle risorse, si registra un miglioramento della percentuale di coloro che non sciacquano i piatti prima di metterli in lavastoviglie. Il 3% percento in più rispetto al 2021 e il 7% in più rispetto al 2020. Nonostante le percentuali sembrino basse, in realtà il risparmio d’acqua è enorme: oltre 5.3 miliardi di litri d’acqua in un anno, che corrispondono a circa 2.100 piscine olimpiche.

Inoltre dalla ricerca emerge anche un miglioramento dei dati relativi alla familiarità degli italiani verso la sostenibilità +2% sullo scorso anno, con un incremento importante e interessante che riguarda direttamente i giovani.

Proprio a loro, i più attenti al pianeta, è dedicata un’altra iniziativa: "Hackathon nella scuola". Finish sfiderà gli studenti a sviluppare idee su come stimolare un cambiamento di comportamento in famiglia a favore del risparmio dell'acqua. Altro progetto virtuoso è quello che si focalizza sulla salvaguardia delle risorse idriche in campo agricolo, grazie a una collaborazione con il Future Food Institute.

Azioni concrete per mettere in pratica un vero cambiamento, quello che serve per salvare il nostro Pianeta.