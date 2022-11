07 novembre 2022 11:27

Soluzioni energetiche e progetti concreti per la sensibilizzazione della società e l’educazione delle nuove generazioni alla tematica ambientale

“Odiamo gli Sprechi” è il nome del progetto di education di E.ON dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta che fino ad oggi ha coinvolto oltre 25.000 studenti delle scuole elementari e medie di oltre 300 istituti in tutta Italia. Lo scorso 11 ottobre è partita da Termoli la nuova edizione dell’iniziativa. Laboratori, giochi interattivi e l’attività di pulizia della spiaggia hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei più piccoli sul fronte del rispetto dell’ambiente. Nel 2019 è stato avviato il progetto Energy4blue, per dare una risposta concreta all’emergenza dei mari. Tra le altre iniziative, quest’anno con il progetto “Save the Wave” – in collaborazione con UNESCO – prima nel golfo di Mondello, a Palermo, e poi alle Isole Tremiti, sono stati piantati rispettivamente 100 metri quadrati di Posidonia oceanica, pianta endemica del Mar Mediterraneo, in grado di dare impulso alla biodiversità e catturare la CO2. È invece attivo dal 2011 “Boschi E.ON”, progetto di riqualificazione delle aree verdi italiane: sono stati piantati oltre 107.000 alberi che hanno portato alla creazione di 42 boschi in 8 regioni italiane, per una superficie complessiva di 102 ettari. Impressionante la stima delle tonnellate di anidride carbonica assorbita fino a oggi, 76.270 tonnellate