24 novembre 2022 12:44

Smaltimento 3.0, il primo impianto sviluppato e brevettato per garantire qualità, tracciabilità e sicurezza nel controllo dei rifiuti di origine cantieristica

Un impianto automatico per il controllo di rifiuti, sia sfusi che in contenitori (quali ceste, fusti, big bags), attualmente strutturato per la gestione di lane minerali ed amianto friabile. Attraverso la tecnologia a Raggi X e grazie ad un sistema di tracciabilità con tecnologia RFID, l’impianto permette di selezionare, controllare ed eventualmente scartare dalla linea di lavorazione, tutti i contenitori che contengono materiali non conformi, al di sopra di una percentuale prestabilita, o non afferenti al ciclo di lavorazione in corso. L’obiettivo di questo processo di controllo non invasivo, primo nel suo genere, per i rifiuti di origine cantieristica, è quello di creare una filiera di lavorazione e di trattamento in cui si riesca a valutare l’integrità e la qualità dei materiali, garantendo una tracciabilità completa, dal sito produttivo fino al sito di conferimento.