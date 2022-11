15 novembre 2022 12:24

Il progetto che valuta lo stato di salute delle mangrovie nell’area protetta di Al-Zorah

Le foreste di mangrovie sono degli ecosistemi che soffrono per la siccità, la salinità dell’acqua e per le attività umane che causano un deflusso di pesticidi e d'inquinanti organici. Da qui lo studio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell'University of Dubai per evidenziare le possibili fonti che causano il declino delle mangrovie e suggerire azioni da intraprendere per mitigare il problema.