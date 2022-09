26 settembre 2022 10:00

Energy Italy: cambiare le nostre abitudini di consumo e puntare sulle rinnovabili

Investire in un futuro migliore. La speranza è che questa sta la volta buona. Da quasi 30 anni si parla del problema dell’inquinamento ambientale. Sul fronte della produzione di energie rinnovabili, Energy Italy rappresenta una realtà consolidata. In un momento in cui il prezzo dei combustibili fossili sta raggiungendo prezzi di mercato insostenibili, esistono soluzioni a basso impatto, come i pannelli fotovoltaici.