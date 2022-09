05 settembre 2022 19:01

Capitale Verde europea 2024: Cagliari e Valencia le finaliste

Saranno due le città a contendersi in finale il titolo di Capitale verde europea del 2024: Valencia e Cagliari. Il Green Capital Award premia i centri con più di 100.000 abitanti che sono riusciti a raggiungere ambiziosi obiettivi legati alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo economico sostenibile. Un modo per premiare gli sforzi delle città e dei loro abitanti per aiutare concretamente l'ambiente e anche un'occasione per stimolare ulteriori attività di trasformazione ecologica. La Capitale verde del 2024, che si aggiudicherà 600.000 euro, sarà proclamata il prossimo 27 ottobre nella cornice francese di Grenoble, attuale Green Capital.