Cameo e Spesa Sospesa insieme contro gli sprechi alimentari

In vista della Giornata mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, siamo stati a Desenzano del Garda per scoprire l’esempio di aziende virtuose che ogni giorno contrastano gli sprechi con azioni concrete. Come Cameo, che si è data come obiettivo quello di ridurre lo spreco all’interno degli stabilimenti del 25% entro il 2025 e che ha stresso una collaborazione con Spesa Sospesa per lottare contro gli sprechi e dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà.