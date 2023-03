02 marzo 2023 15:47

Aurora boreale: la magia è arrivata anche in Francia

È un evento raro e per questo ancora più affascinante. L’aurora boreale, celebre a latitudini molto più a nord, ha colorato i cieli notturni dell’Europa centrale, arrivando addirittura in Francia. Ma le luci non sono mancate neppure in Germania e Inghilterra. Il fenomeno che ha reso le “northern lights” visibili in queste zone è stata una importante tempesta geomagnetica, che ha permesso di generare aurore boreali anche a basse latitudini.