12 aprile 2022 12:58

Acquaponica: coltivazione con zero sprechi

Alle porte si Roma c'è il più grande impianto di acquaponica in Europa: The Circle. Una tecnica che unisce l'allevamento dei pesci e la coltivazione in verticale, evitando l'uso di pesticidi e garantendo un risparmio d'acqua del 90%.