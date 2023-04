Fmi: cambiamento climatico minaccia esistenziale per il mondo | Eolico e solare al 12% dell'elettricità globale nel 2022

Eolico e solare al 12% dell'elettricità globale nel 2022

Eolico e il solare hanno raggiunto la quota record del 12% dell'elettricità globale nel 2022, rispetto al 10% del 2021, secondo un rapporto lanciato dal think tank energetico Ember. Insieme, tutte le fonti di elettricità a zero emissioni (rinnovabili e nucleare) hanno raggiunto il 39% dell'elettricità globale, un nuovo record. Il rapporto prevede che l'anno scorso potrebbe essere stato il "picco" delle emissioni di elettricità e l'ultimo anno di crescita dell'energia fossile, con l'energia a zero emissioni che soddisferà tutta la crescita della domanda quest'anno.