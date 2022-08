E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 14 agosto

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 14 agosto alle 14.00 su Italia 1 inizieremo portandovi tra il Museo della Biodiversità di Monticiano, l’unico in Italia che racconta il grande patrimonio della biodiversità del nostro pianeta, e la Riserva Naturale Alto Merse, in provincia di Siena. Parleremo del problema dei voli fantasma, arei costretti a partire anche se totalmente vuoti e del Biodistretto delle Alte Valli, il più vasto d’Europa, con oltre 2000 km quadrati di superficie, un gioiello di biodiversità incastonato tra le montagne di Parma, Piacenza, Genova e Massa. Andremo alle Maldive, sull’isola di Magoodhoo, per scoprire MaRHE Center, il Centro di Ricerca Marina e Alta Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che mira a coniugare tecnologia, sviluppo e sostenibilità per la tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità e la valorizzazione delle risorse in modo responsabile e sostenibile. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo il punto finale sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che con la doppia gara di Seul ha chiuso l’ottava stagione del campionato full electric. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.