E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 9 aprile

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 9 aprile alle 13.45 su Italia 1 vi porteremo sulle terrazze della Cattedrale di Milano, nel cantiere della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, per capire come gli effetti della crisi climatica influiscano sullo stato di salute del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Andremo sulla costa italiana del lago di Lugano, dove il FAI custodisce un “piccolo mondo antico”: Villa Fogazzaro Roi, simbolo di come l’uomo possa coltivare la propria arte senza compromettere la natura e anche uno dei luoghi con cui il FAI ha tracciato il proprio cammino verso la sostenibilità. Parleremo dei droni, sempre più utilizzati negli Stati Uniti per irrigare i campi e dello stop a partire dal 2035 delle auto con motore a scoppio. Torneremo sul problema della siccità che sta affliggendo il nostro Paese in questi mesi, scoprendo alcune realtà virtuose che hanno fatto del risparmio idrico la base del proprio lavoro.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta che si proietta verso la doppia tappa di Berlino del 22 e 23 aprile. Faremo il punto della situazione, dopo sei gare, della squadra campione del mondo in carica: la DS. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.