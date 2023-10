E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 8 ottobre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 8 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando di un sistema per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera. Andremo a Trento, dove il MUSE, il Museo delle Scienze, ha dedicato una mostra al legame tra api e spazi urbani chiamata “Città a misura d’ape, alla ricerca di possibili equilibri”. Saremo anche in Sardegna, per conoscere meglio una startup che ha creato innovativi tessuti ecologici a partire dal sughero. Vi mostreremo un robot che pianta semi nell’Amazzonia peruviana e scopriremo di più sul mondo delle supercar, che sempre di più si avvicinano all’elettrico.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.