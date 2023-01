E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 8 gennaio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 8 gennaio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando dell’accordo raggiunto dal Parlamento europeo con i governi europei sulla legge che vieta l'importazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione. La norma renderà obbligatorio per le aziende verificare che i beni immessi sul mercato dell'Ue non abbiano portato alla deforestazione e al degrado delle foreste in qualsiasi parte del mondo, a partire dal 31 dicembre 2020. Vi mostreremo il particolare sistema di bio-monitoraggio dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna che contribuisce al costante controllo della qualità dell'aria in un raggio di 7 chilometri attorno allo scalo grazie a 100 mila api sentinelle. Analizzeremo la metodologia messa a punto dai ricercatori ENEA che consente di verificare l’autenticità dell’olio extra vergine attraverso la tracciabilità dell’origine geografica delle olive basata sul contenuto di elementi e vi mostreremo il primo impianto di stoccaggio di grandi quantitativi di energia rinnovabile a lunga durata che utilizza la CO2 come fluido di lavoro all’interno di un processo termodinamico. Vi parleremo di Formula E, che il 14 gennaio a Città del Messico ripartirà con la nona stagione e con delle auto completamente nuove. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.